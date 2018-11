Terribile frontale all'alba, addio a Cinzia: aveva solo 37 anni

Una donna veneziana,, 37, di Cavarzere, è morta in un incidente stradale avvenuto alle prime ore di oggi a Loreo, nel rodigino.La vittima era alla guida di unache si è scontrata frontalmente, per cause in corso di accertamento, contro una, condotta da un 32enne di Porto Viro (Rovigo). Nell'impatto la donna è morta all'istante, mentre il conducente della Bmw è stato trasportato all'ospedale di Rovigo.Al momento non si conosce l'entità delle lesioni riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Adria. Le auto sono state sequestrate dai carabinieri di Adria, intervenuti sul luogo dell'incidente.