Incidente in auto con l'amico, morta Alessia: avrebbe compiuto 18 anni tra qualche giorno

Avrebbe dovuto compiere diciotto anni tra pochi giorni, ma ha perso la vita in un incidente stradale nel cagliaritano. Si chiamava Alessia Pisano ed era di Capoterra, come il 21enne con cui viaggiava in auto nelle campagne vicino al loro paese. Erano da poco passate le 19 di ieri quando la coppia stava attraversando la zona di 'Perda su gattu', tra Capoterra e Poggio dei pini, e il mezzo è uscito fuori strada.

Incidente a Centocelle, il padre di Alessandro, morto a 26 anni: «Niente esame del Dna, ancora non so se è il corpo di mio figlio»

Le condizioni della giovane sono sembrate subito gravi ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari per essere operata d'urgenza, ma stanotte il suo cuore ha smesso di battere. Non è in pericolo di vita, ed è ricoverato al Policlinico di Monserrato, il 21enne che era in auto con lei. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Aprile 2022, 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA