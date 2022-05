Crolla a terra in strada mentre corre in bici: 52enne colpito da un malore, è gravissimo

MONTEBELLUNA - Colpito da infarto mentre corre in bici. Questa mattina, domenica 22 maggio, verso le nove un 52enne, M.M, ha accusato un improvviso malore lungo via Bongioanni a Biadene di Montebelluna mentre era un sella alla sua bicicletta. Le sue condizioni sono subito apparse disperate ai sanitari intervenuti sul posto, che hanno deciso di far intervenire l'elicottero del Suem. Rianimato è stato portato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove è stato poi sottoposto ad una delicata operazione chirurgica. Al momento è ancora ricoverato in prognosi riservata.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Maggio 2022, 13:54

