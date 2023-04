Incidente monopattino, morto un ragazzo: Samuele, 15 anni, travolto e ucciso da un'auto

Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essersi scontrato con il suo monopattino contro un'auto. L'incidente è avvenuto ieri, l'8 aprile a Oppeano, nel Veronese. La vittima, Samuele Brognara, che avrebbe compiuto 16 anni tra quattro giorni, era di Zevio, sempre in provincia di Verona. Il ragazzo stava viaggiando in monopattino sulla strada che da Vallese porta a Oppeano quando, per cause in corso di accertamento, è stato travolto da una vettura che procedeva nello stesso senso di marcia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il Suem 118.

È la 27esima vittima a bordo di monopattini.

Secondo l'Osservatorio Monopattino dell'Asaps, Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale, cresce in Italia il numero delle vittime dei decessi sul veicolo di micromobilità elettrica, dopo l'incidente avvenuto nella notte in provincia di Verona. E' la 27esima vittima a bordo di monopattini. Uno nel 2020, 12 nel 2021, 12 nel 2022 e 2 nel 2023.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Aprile 2023, 12:47

