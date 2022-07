Violento incidente frontale questa mattina, 30 luglio, attono alle 7: due persone sono rimaste ferite, delle quali una è grave. I vigili del fuoco sono intervenuti all'incrocio tra via Spin e via Palazzo Storto a Romano D’Ezzelino (Vicenza) per lo scontro tra due auto: i pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i due conducenti, rimasti incastrati al posto guida delle Mercedes Classe C ed A.

I feriti

I feriti, di cui uno in gravi condizioni, sono stati stabilizzati dal personale del Suem e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Incidente Cassia, Alessio muore a 20 anni nella notte. Con lo scooter si era scontrato contro un'auto

Aggressione a colpi di martello in un negozio cinese: proprietario ucciso, ferito un cliente

#Incidente frontale tra Mercedes, due feriti incastrati tra le lamiere: uno è grave https://t.co/ho9ZYBE4pT — Leggo (@leggoit) July 30, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Luglio 2022, 12:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA