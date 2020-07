Maltempo, strage su strade in Puglia 5 morti, tra le vittime bimba di 9 anni

Scontro frontale tra auto e tir nel Barese: due sorelle tra i 4 morti. Sterminata un'intera famiglia

Lache per ore è caduta sullaha reso l'asfalto scivoloso e, 84enne di Altamura, non sarebbe riuscito a mantenere il controllo della sua Peugeot 208. Avrebbe sbandato, invadendo la corsia opposta sulla Provinciale 151 che collega Ruvo di Puglia e Altamura, scontrandosi così frontalmente con un tir. L'impatto è stato violentissimo. Oltre l'84enne, sono morti sul colpo gli altri tre passeggeri che erano a bordo dell'auto: le sorelle, di 51 e 38 anni, e il 40enne, compagno convivente della più giovane.Più a nord, in provincia di, altro incidente, anche questo provocato dalla. La vittima è unache viaggiava su un'auto che, a causa dell'asfalto scivoloso, è finita contro un'altra autovettura lungo la provinciale 110 che collega Ordona ad Orta Nova. Per la bimba non c'è stato nulla da fare. Altre tre persone sono finite in ospedale.L'incidente stradale più grave, su cui indaga la Procura di Bari, è avvenuto nella tarda mattinata a circa 20 chilometri dalla città murgiana, in aperta campagna. L'auto con a bordo le quattro vittime, con il più anziano alla guida, viaggiava in direzione di Altamura. Il conducente del tir, che trasportava pietre e sabbia e stava andando per lavoro in una cava a Ruvo di Puglia per scaricare il materiale edile, nell'impatto è rimasto illeso ma è stato comunque trasportato in ospedale per accertamenti. Stando alla prima ricostruzione dei fatti, l'auto avrebbe invaso all'improvviso la sua corsia, impedendogli di evitare l'impatto. La vettura è stata completamente distrutta nello schianto e per estrarre i corpi delleè stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare le lamiere.Sul luogo dell'incidente, oltre al 118 che non ha potuto fare altro che constatare i quattro decessi, erano presenti anche i carabinieri per aiutare a gestire la viabilità. Le indagini sull'incidente sono state delegate dalla pm di turno Daniela Jolanda Chimienti alla Polizia locale di Altamura, guidata dal tenente colonnello Michele Maiullari, che ha proceduto ai rilievi e che depositerà nei prossimi giorni una informativa sulla dinamica ipotizzando cause e modalità del sinistro. Nel fascicolo si ipotizza, come atto dovuto per eseguire i primi accertamenti urgenti, il reato di omicidio stradale. «Questo è un giorno triste per la nostra comunità - si legge sulla pagina Facebook del Comune di Altamura - . Quattro concittadini hanno tragicamente perso la vita. La sindaca e l'amministrazione comunale si stringono alle famiglie per questo immenso dolore».