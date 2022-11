Incidente Lugo, Simone morto a 25 anni: cuoco che sarebbe diventato presto papà. «Gli volevano tutti bene»

Un incidente mortale nel lughese è costato la vita a Simone Ricci Picciloni. Il ragazzo di 25 anni, apprendista cuoco molto conosciuto in zona e in attesa di diventare padre, è morto nella notte tra sabato e domenica, dopo essersi schiantato con la sua Peugeot 107.

Incidente sul lavoro a Borgonovo, Nicoletta Paladini morta schiacciata in vetreria. Aveva 50 anni

Cosa è successo

Dopo aver passato la serata al ristorante dove lavorava, Simone Ricci Picciloni si è messo al volante della sua auto. Il viaggio si è interrotto in via Tomba, tra Lugo e la frazione di Bizzuno, a causa di un tragico incidente stradale. La Peugeot del 25enne è finita fuori strada, in un tratto dove gli schianti mortali sono frequenti, si legge sul Corriere Romagna. Le cause sono ora al vaglio degli inquirenti, se ne stanno occupando i carabinieri. Sono intervenuti gli operatori del 118, ma per il cuoco non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le lesioni riportate.

Chi era Simone Ricci Picciloni

La vittima, molto conosciuta a Lugo, lavorava per il ristorante L’O di Maiano Monti e in passato aveva lavorato anche per il Roccà. Aveva cominciato come cameriere circa un anno fa, poi aveva chiesto di passare in cucina e ora sperava che quello potesse diventare il suo lavoro. «Era impossibile non volergli bene – commenta il suo ex datore di lavoro – anche perché era solito chiamarti “cucciolo…piccolo…tesoro”, con quella vocina affettuosa e quello sguardo dolce che ti toccava perdonargli tutto. Anche il suo consueto ritardo mattutino. Simo era molto sensibile e spesso, si avvicinava chiedendomi un abbraccio. Era come un figlio». Aveva anche una passione per il volley, sport praticato per molti anni. La sua compagna Claudia è in dolce attesa, presto nascerà il loro primo figlio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Novembre 2022, 11:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA