L'auto si schianta contro un albero, Luca muore a 21 anni: l'incidente nella notte

Dramma la notte scusa in Friuli, dove un ragazzo di 21 anni, Luca Mercanti, è morto per le ferite riportate in un incidente a Osoppo (Udine), in viale Volontari della Libertà intorno alle 3.30 della notte. Secondo quanto reso noto dalla Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (Sores) in una nota, il giovane avrebbe perso il controllo della vettura che guidava ed è uscito di strada, schiantandosi contro un albero.

L'incidente nella notte

Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Tolmezzo (Udine), intervenuti per effettuare i rilievi e assicurare la viabilità. Dopo l'allarme, lanciato con una telefonata al Numero unico, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto immediatamente un'ambulanza da Gemona del Friuli e un elicottero, che è atterrato nella piazzola di Osoppo. Per il giovane, però, non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso, nonostante tutti i tentativi di rianimazione del personale sanitario. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e a supporto del personale sanitario.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Novembre 2022, 13:10

