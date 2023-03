Operaio schiacciato da un macchinario muore a 49 anni: tragedia in una ditta nel veronese

L'ennesimo incidente sul lavoro è costato la vita a un operaio. La tragedia è avvenuta a Villafranca, in provincia di Verona, nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 22 marzo. L'uomo di 49 anni è morto in fabbrica dopo essere rimasto schiacciato mentre stava utilizzando un macchinario.

Leggi anche > Colpito alla testa dal tronco dell'albero: morto boscaiolo

L'allarme è scattato poco dopo le ore 14:00 quando, dallo stabilimento di produzione carta della ditta Nova Papyra, è partita la chiamata ai soccorsi. Sul posto è subito intervenuto il personale del Suem 118 con un'automedica e un'ambulanza, ma purtroppo per l'operaio non c'è stato nulla da fare. Vista la gravità delle ferite riportate nell'incidente sul lavoro, era stato allertato anche l'elisoccorso di Verona Emergenza, ma ogni sforzo per salvare la vita all'uomo si è rivelato vano. L'operaio è stato dichiarato deceduto sul posto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Marzo 2023, 18:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA