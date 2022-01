Incidente sul lavoro, si sgancia la porta di un container: operaio 21enne in gravissime condizioni

Ennesimo incidente sul lavoro. A Majano, in provincia di Udine, un operaio di 21 anni è ricoverato in terapia intensiva, all'ospedale di Udine, in seguito ad un incidente accaduto mercoledì 19 gennaio in un'azienda.

Per cause ancora in fase di accertamento, il giovane è stato schiacciato da un'anta di un container porta rifiuti che si è sganciata improvvisamente, cogliendo tutti di sorpresa. L'operaio, soccorso immediatamente dai colleghi, è in condizioni critiche. Secondo quanto ricostruito, il 21enne avrebbe riportato una gravissima lesione alla testa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Gennaio 2022, 11:10

