Muore nella sua officina "agganciato" dal tornio, trovato agonizzante dal figlio

Ancora un incidente sul lavoro in Veneto. La tragedia stavolta a Resana, in provincia di Treviso: la vittima - un tornitore sessantenne titolare dell'officina - nel tardo pomeriggio di oggi, 17 dicembre, stava lavorando ad un tornio quando è avvenuto l'incidente di cui non si conoscono ancora i dettagli. A trovarlo è stato il figlio che, non vedendolo tornare a casa, era andato a cercarlo. Subito è scattato l'allarme. Due squadre di vigili del fuoco di Castelfranco e Padova sono intervenute in via Piave 48 all'officina "Taccin Giuseppe".

La vittima sarebbe appunto il titolare, Giuseppe Taccin, che fra un mese esatto avrebbe compiuto 65 anni.

La dinamica

Il piccolo imprenditore meccanico stava lavorando con il tornio ad un componente metallico. Secondo le prime informazioni l'uomo, titolare della ditta, sarebbe rimasto 'agganciato' con un indumento, forse il camice, al tornio in funzione, venendo trascinato verso gli ingranaggi. L'uomo ha riportato lesioni devastanti, ed è deceduto prima che nella fabbrica arrivassero i soccorsi. Sull'esatta dinamica dell'incidente e sulla presenza delle dotazioni di sicurezza sul macchinario dovranno far luce i Carabinieri e lo Spisal.

