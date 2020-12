Incidente sul lavoro, morto operaio di 23 anni: colpito da una macchina utensile

SAN DONA' DI PIAVE - Grave incidente sul lavoro ieri sera alle 22 in via Kennedy a San Donà di Piave: Cristian Cuceu, operaio di 23 anni di origini rumene ma residente in paese, è morto colpito da un macchina utensile, nonostante sia stato subito soccorso dal Suem. I Vigili del fuoco del locale distaccamento hanno messo in sicurezza la macchina. Sul posto personale dello Spisal e carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Dicembre 2020, 10:55

