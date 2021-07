Incidente sul lavoro, esplode un serbatoio: operaio 60enne gravemente ustionato

Incidente sul lavoro, un operaio di 60 anni è rimasto gravemente ustionato per l'esplosione di un serbatoio all'interno di una ditta meccanica. È accaduto oggi a San Giovanni Teatino (Chieti), in un'azienda che realizza trasportatori a nastro per l'industria.

L'operaio, un 60enne di Pescara, ha riportato ustioni di primo e secondo grado su quasi la metà del corpo. Portato immediatamente in ospedale a Chieti, l'uomo è poi stato trasferito al centro grandi ustionati di Cesena ed è ricoverato in prognosi riservata. Leggermente ustionato un collega ventenne dell'uomo, portato al Policlinico di Chieti in codice giallo.

Secondo una ricostruzione dei fatti i due operai stavano aprendo con una mola un serbatoio contenente residui di olio che hanno preso fuoco provocando un'esplosione. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Luglio 2021, 20:12

