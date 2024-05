Napoli, incidente nel cantiere della metropolitana: un morto e due feriti. «Travolti dal cedimento del terreno»

di Redazione web

Un incidente sul lavoro si è verificato in un cantiere della metropolitana di Napoli in zona Capodichino: secondo le prime informazioni un operaio è morto, un altro disperso e uno ferito. Gli operai sarebbero stati travolti dal cedimento del terreno durante i lavori per la nuova metro tra Capodichino e Poggioreale. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco.

Incidente sul lavoro in metro a Napoli: il bilancio è tragico

La vittima aveva 63 anni (e non 20 come si era appreso in un primo momento). Si chiamava Antonio Russo ed era di Giugliano in Campania: sarebbe dovuto andare in pensione a settembre.

La vittima al pari dei feriti Michele Pannone, 54 anni, e Salvatore Agliottone, 59 anni, lavorano tutti per la Sinergo, società che sta realizzando la metro di Capodichino. Sono anche iscritti alla Filca Cisl Napoli. Un ferito avrebbe delle costole fratturate, l'altro sarebbe in condizioni più gravi.

Sul posto ci sono cinque ambulanze, diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Napoli e gli agenti della polizia di Stato.

La denuncia dei sindacati

«Un'escalation interminabile di morte, un altro operaio ha perso la vita mentre lavorava, mentre uno è gravemente ferito e un altro lavoratore è disperso: tutto questo va fermato, tutto questo reclama giustizia ed azioni preventive e tempestive».

