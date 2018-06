Sabato 23 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, unadi 20 anni, èall'alba di oggi in un, in via della Striscia, in una zona rurale della città. Marica, una giovane di Pontinia, era in auto con un'amica sua coetanea rimasta gravemente ferita ma che è riuscita ad uscire dalla vettura e a lanciare l'allarme.La Lancia Y sulla quale viaggiavano le due è uscita di strada all'altezza di un ponticello ed è finita nel canale che si trova a fianco della carreggiata. La conducente, benchè ferita, è uscita dall'auto e ha chiamato i soccorsi, mentre per l'altra ragazza non c'è stato nulla da fare. I sanitari dell'Ares 118 non hanno potuto che constatare il decesso, mentre l'amica è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina.I rilievi dell'incidente sono in corso da parte dei carabinieri, mentre il mezzo è stato rimosso dai vigili del fuoco.