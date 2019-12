Investito dal soccorritore che si era fermato ad aiutarlo: troppi dubbi. Due testimoni per far luce sull'incidente

CHI ERA DENIS DORIGO

ERACLEA - Le certezze sono poche e drammatiche. Sulle circostanze in cui la notte tra mercoledì e giovedì ha perso la vita Denis Dorigo , 35enne di San Giorgio di Livenza, ci sono ancora però molti punti oscuri. I carabinieri stanno provando a ricostruire nei dettagli l’incredibile dinamica dell’incidente di Ponte Crepaldo, e la chiave potrebbe arrivare da due testimoni. Una persona che potrebbe aver visto l’auto di Dorigo tamponarne una seconda in manovra, a pochi metri dal luogo dell’impatto, e un’altra che avrebbe assistito alla discussione tra il 59enne conducente del camion della “Fratelli Busato” e Dorigo.Finora agli atti c’è solo che il 35enne è morto sotto al camion dell’uomo che si era fermato per soccorrerlo. Succede intorno alle 4 del mattino: Dorigo, dopo aver trascorso una serata con gli amici, tornando a casa sbanda e la sua auto, una Punto bianca, esce di strada in via Triestina Bassa e finisce contro un albero. Nel mentre, il camion del 59enne, che ha iniziato il suo turno di lavoro (la sua azienda raccoglie rifiuti per conto di Veritas) passando di lì vede l’incidente e si ferma per aiutare. L’uomo non ci pensa due volte e chiama il 112. Dorigo, però, non si è fatto nulla, fa capire di essere infastidito dall’iniziativa del 59enne, e a quel punto il camionista riparte. Pochi metri e sente un rumore sinistro. Si ferma, scende, e scopre che il 35enne, è rimasto stritolato dalle ruote del camion.È evidente come ci siano domande senza risposta in questa vicenda. Perché il 35enne era così vicino al camion? Per quale motivo aveva avuto un diverbio con l’autotrasportatore? Perché si sarebbe infastidito all’idea dell’arrivo dei carabinieri? Le indagini intendono, appunto, fare chiarezza su queste situazioni dubbie. Il primo, sarebbe un testimone involontario che, su un gruppo Facebook, ha lamentato che una Punto bianca avrebbe urtato la sua auto in manovra in un parcheggio, per poi allontanarsi senza lasciare i propri dati.L’area di sosta, in via Mazzini, non è distante da via Triestina Bassa. Il proprietario della macchina urtata non sapeva dell’incidente mortale avvenuto nelle vicinanze. Vi sono dei segni bianchi sulla carrozzeria che sarebbero compatibili con l’auto di Dorigo e che dovranno essere valutati dalla scientifica. Siamo sempre nel campo delle ipotesi: i due episodi non sono correlati direttamente, però se si trattasse della stessa auto, potrebbe essere questo uno dei motivi che avrebbero scatenato lo stato di agitazione del 35enne. L’altro testimone, invece, è un uomo che si trovava in zona e avrebbe assistito al confronto tra l’autista e il 35enne. Confermerebbe, quindi, la versione del camionista e che cioè i due, prima dell’impatto, avrebbero parlato tra loro. Il 59enne avrebbe scattato delle fotografie dell’incidente (già acquisite dai militari di San Donà) forse per giustificare con l’azienda la pausa nell’orario di lavoro o per fornirle alle forze dell’ordine da lui allertate. Si tratta di fotografie scattate da terra, a conferma del fatto che l’uomo era sceso dal suo camion. Che siano state quelle foto a scatenare il successivo battibecco tra i due è una circostanza che dovrà essere approfondita.La Fratelli Busato è vicina a questo difficile momento del proprio dipendente. «In questo momento è sotto choc, non se la sente di parlare con nessuno», dicono dall’azienda. L’uomo, come da prassi in questi casi, è indagato per il reato di omicidio stradale. Una formalità, per permettere di partecipare con un proprio avvocato e con dei propri tecnici in caso di ulteriori accertamenti irripetibili e perizie. Intanto, il pm di turno ha deciso di non procedere con l’autopsia: ha disposto solamente una ispezione cadaverica esterna, dando per assodata la causa di morte. Probabile, invece, che data la delicatezza delle circostanze venga disposta una perizia sulla dinamica.Anche la famiglia di Dorigo vuole vederci chiaro e starebbe pensando di affidarsi a un’agenzia specializzata in controversie stradali. L’obiettivo è arrivare alla verità e capire cosa sia successo, con esattezza, quella sera sulla Triestina Bassa.