Auto impazzita travolge una famiglia intera: morto il nonno, ferita la nonna, la mamma e il bimbo di 20 mesi

. Erano sul marciapiede e tornavano verso il centro di, frazione di Verbania che si affaccia sul lago Maggiore., residente a Cossogno ed era un commerciante di auto. Ferite gravemente la moglie dell'uomo, la mamma e un bimbo di soli 20 mesi. Il piccolo non sarebbe in pericolo di vita.Secondo quanto riferisce la versione online del quotidiano La Stampa,. Alla base dell'incidente potrebbe esserci un malore accusato dal giovane al volante. La velocità al momento dell'impatto era alta, l'auto ha imboccato la discesa del ponte, è sbandata e ha invaso l'altra corsia finendo col travolgere con la sua Ford Fusion la famiglia sul marciapiede dopo avere evitato un'altra auto che viaggiava in senso opposto, schiacciandoli contro le barriere in ferro. Il nonno è sbalzato in aria e per lui non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.Il bimbo sarebbe fuori pericolo con una sospetta frattura del bacino. Più grave la mamma, che ha accusato un forte trauma cranico, e la nonna, che riporta fratture multiple.