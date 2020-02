Auto contro guard rail, morto un ragazzo di 17 anni. Alla guida un 19enne positivo all'alcol test

Tragedia in provincia di Imperia dove unè morto in un drammatico incidente stradale. Un'auto, guidata da un giovane di 19 anni neopatentato, si è schiantata contro il guard rail: il 19enne è risultato positivo all'alcoltest con un tasso alcolemico superiore a 1,5 mg, ed è ora indagato a piede libero per omicidio stradale colposo.