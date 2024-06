Incidente tra due auto militari, morti due ufficiali dell'Aeronautica. Altri quattro ricoverati

di Redazione web

Gravissimo incidente stradale nel territorio di Grosseto: nella mattina di mercoledì due auto delle forze armate si sono scontrate e nello schianto sono morti due militari dell'Aeronautica. A perdere la vita, sulla strada del Pollino, un sottufficiale e un ufficiale pilota, Tenente Riccardo Latino e 1° Maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci, entrambi al volante delle rispettive vetture. Nell'incidente sono rimasti feriti altri quattro militari che erano a bordo di uno dei due mezzi coinvolti e che sono stati immediatamente soccorsi e trasportati nei vicini ospedali di zona. Tutti facevano parte di un gruppo arrivato in città dalla base di Gioia del Colle.

Non si conosce al momento la dinamica dell'incidente. Le persone coinvolte nell'incidente sono tutti militari dell'Aeronautica Militare, in missione alla base di Grosseto per attività addestrative in corso di svolgimento in questi giorni. Personale del 4° Stormo è immediatamente intervenuto sul posto per supportare le forze dell'ordine e le squadre di soccorso.



Il cordoglio della Difesa

«A nome mio e di tutta la famiglia della Difesa, esprimo con il cuore spezzato il più sentito cordoglio ai familiari del Tenente Riccardo Latino e del 1° Maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci tragicamente scomparsi oggi in un incidente stradale». Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, dopo il tragico incidente avvenuto all'ingresso dell'aeroporto militare di Grosseto, nel quale hanno perso la vita i due militari appartenenti al 36° Stormo Caccia dell'Aeronautica Militare. «Esprimo all'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo di Stato Maggiore della Difesa, e al generale di squadra aerea Luca Goretti, capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare, le mie più sentite condoglianze. Mi stringo idealmente con tutta la Difesa, ai familiari e agli affetti più cari di Riccardo e di Francesco Antonio», conclude Crosetto.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 12:23

