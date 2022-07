Frontale choc sul Gargano, tre morti e tre feriti: uno è grave. L'incidente sulla superstrada

Frontale choc sul Gargano, tre morti e tre feriti. Tre persone sono morte ed altre tre sono rimaste ferite, una in modo grave, in uno scontro frontale avvenuto nel pomeriggio lungo la super strada che da Carpino conduce a Cagnano Varano, nel Foggiano. I nomi delle vittime non sono stati ancora resi noti.

Lo scontro è avvenuto tra due utilitarie, ma non è stata ancora chiarita la dinamica. Due delle tre vittime erano già morte all'arrivo dei soccorsi, l'altra è deceduta malgrado i tentativi di rianimazione. Sul posto sono intervenuti due elisoccorso che hanno trasferito i tre feriti a San Giovanni Rotondo (Foggia).

