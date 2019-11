Tragedia nella tarda mattinata di oggi a Torreglia sulla provinciale n. 43 in località Castelnuovo, in provincia di Padova: nell'incidente sono rimasti coinvolti un furgone e una biciclietta.



Il ciclista - un padovano di 55 anni residente a Cadoneghe - è caduto in modo rovinoso ed è morto sul colpo. Non è ancora chiara la dinamica della tragedia, ma pare che il ciclista sia uscito da una curva in discesa cadendo a terra e finendo poi sotto al furgone. L'incidente poco prima di mezzogiorno.



Domenica 10 Novembre 2019, 12:43

