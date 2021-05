Funivia del Mottarone, cede il cavo e la cabina precipita. Il bilancio sale a 8 morti, feriti gravi due bambini Foto

Verbania, precipita la funivia Stresa-Mottarone in Piemonte, e sarebbero almeno 8 i morti. Due bambini rimasti feriti in modo grave sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Regina Margherita di Torino. A bordo ci sarebbero state 11 persone. L'incidente è avvenuto questa mattina, quando da poco la stessa funivia era stata rimessa in funzione. Secondo una primissima ricostruzione la fune dell’impianto ha ceduto poco prima dell’ultimo pilone, in uno dei punti più alti dell'impianto. A bordo c'erano 11 persone.

Il Soccorso Alpino Piemontese sta intervenendo sul Mottarone, nella zona intorno a Stresa, nel Verbano, dove si è staccata la cabina della funivia. Sul posto sono state inviate 2 eliambulanze 118 e le squadre a terra. All'interno della cabina ci sarebbero state 11 persone.

🔴 #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone decedute, il bilancio è provvisorio. Squadre #vigilidelfuoco al lavoro. Sul posto l’elicottero del reparto volo di Varese [13:50 #23maggio] pic.twitter.com/y4SnbDNNjz — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 23, 2021

L'incidente intorno alle 13 di oggi. Non si sanno ancora le cause ma la cabina, arrivata in prossimità dell'ultimo pilone, uno dei più alti, è caduta. Le squadre di soccorso stanno arrivando sul posto, al momento non sarebbe ancora stata individuata perché la zona sottostante è impervia.

Sulla cabina della funivia Stresa-Mottarone precipitata c'erano - secondo quando si apprende - 11 persone. Due bambini sono stati portati in codice rosso, con le eliambulanze, a Torino. L'incidente sarebbe stato causato dal cedimento di una fune, nella parte più alta del tragitto che, partendo dal lago Maggiore arriva a quota 1.491 metri. Le corse durano una ventina di minuti.

+++news in aggiornamento+++

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Maggio 2021, 14:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA