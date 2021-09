Incidente choc tra due moto sulla Frosinone Mare, tre morti e cinque feriti gravi

Incidente gravissimo stamattina sulla Frosinone-mare. Nello scontro tra due moto sono morte tre persone: la terza vittima, come scrive Sandro Paglia sul Messaggero, è stata sbalzata lontano dal luogo dello schianto e il suo corpo è stato ritrovato solo in un secondo momento.

L'incidente è avvenuto all'altezza dello svincolo del Frasso, in direzione Terracina. Secondo le prime informazioni ci sarebbero anche altre cinque persone ferite in maniera grave. Sul posto oltre alle ambulanze del 118 è intervenuta la polizia per la gestione del traffico e per effettuare i rilievi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Settembre 2021, 14:30

