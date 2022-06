Incidente al Frecciarossa, caos e ritardi: per ripristinare la linea Roma-Napoli ci vorranno almeno tre giorni

Per riavviare la linea alta velocità Roma Napoli, dopo l'incidente al Frecciarossa di venerdì 3 giugno, ci vorranno non meno di tre giorni. Lo ha fatto sapere Ferrovie dello Stato, in una nota in cui rende noto che «sono iniziate nel pomeriggio di oggi le prime attività di ripristino della funzionalità del tratto di linea ad alta velocità Roma - Napoli, nei pressi di Roma Prenestina, dove venerdì 3 giugno la locomotiva di coda di un treno AV è sviata, restando in posizione verticale, ma arrestando la corsa del convoglio e arrecando alcuni danni all'infrastruttura».

Sospesa l'alta velocità Roma-Napoli: tempi di percorrenza si allungano di un'ora

«Le attività prendono il via dopo la comunicazione di dissequestro dell'area da parte dell'Autorità giudiziaria. Si stima che in circa tre giorni sarà possibile riavviare la circolazione ferroviaria su entrambi i binari di questo tratto interessato». I treni Av «continuano a percorrere gli itinerari alternativi via Formia e via Cassino con allungamento dei relativi tempi di viaggio. È in corso la riprogrammazione del Trasporto Regionale, il cui programma di dettaglio sarà pubblicato nelle prossime ore su tutti i canali di informazione di Trenitalia», conclude Fs.

Area dissequestrata, si indaga su rotaia deformata

Su disposizione della Procura di Roma è stata dissequestrata l'area interessata venerdì dall'incidente al treno dell'alta velocità della linea Torino-Napoli che è andato ad urtare, con la motrice di coda, contro l'ingresso della galleria della Serenissima. Restano ancora nella disponibilità di chi indaga un pezzo di rotaia deformata che verrà asportato per consentire ulteriori verifiche, il locomotore posteriore danneggiato e deragliato e il locomotore anteriore.

Roma, bus Atac investe due turisti nella notte: uno resta sotto il mezzo, entrambi gravissimi

Dissequestrate le 11 carrozze passeggeri. Sulla vicenda la Procura di Roma ha avviato una indagine, al momento contro ignoti, per delitti colposi di pericolo. I magistrati hanno affidato una consulenza per chiarire la dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Giugno 2022, 18:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA