Scontro fatale fra un'Ape e un Flixbus: un morto. Sotto choc l'autista del pullman

Ha perso la vita un uomo di 81 anni questa mattina, in un incidente mortale avvenuto lungo la provinciale che da Nardò, nel Salento, conduce ad Avetrana, in provincia di Taranto. L'anziano, di Nardò, è morto sul colpo in seguito al violento scontro tra la sua Apecar e un bus della linea Flixbus, in quel momento privo di passeggeri. L’impatto è avvenuto nel punto in cui la provinciale incrocia “Strada Console”, una via secondaria che attraversa le campagne, da cui proveniva il mezzo a tre ruote.

Da una prima ricostruzione sembra che si stesse immettendo sulla strada provinciale quando è sopraggiunto il bus che l’ha colpito in pieno. Immediati sono partiti i soccorsi, ma all’arrivo dei sanitari del 118 per l’81enne non c’era già più nulla da fare. Ferito e sotto choc l’autista del mezzo pesante, in viaggio con un collega, che è stato trasportato presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in codice giallo. Sul posto anche la Municipale di Nardò.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Ottobre 2020, 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA