Incidente in superstrada, schianto in Ferrari contro il guardrail: l'uomo alla guida morto incastrato tra le lamiere

Terribile incidente mortale nella tarda serata di venerdì: una Ferrari F355 si è schiantata contro il guardrail, l'uomo alla guida è morto incastrato tra le lamiere. Lo schianto è avvenuto lungo la Firenze-Pisa-Livorno tra Navacchio e Cascina poco dopo le 23. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polstrada, i vigili del fuoco e il 118.

Nell'incidente, del quale ancora non si conoscono le cause, non sono rimaste coinvolte altre vetture o persone. L'intervento dei soccorsi è durato alcune ore, in cui la circolazione in quel tratto di superstrada è rimasta interrotta.

L'uomo alla guida di una Ferrari F355, 55 anni, mentre procedeva in direzione Firenze, avrebbe perso il controllo della vettura. Secondo quanto riporta La Nazione, l'auto avrebbe urtato prima il guardrail centrale e poi sarebbe rimbalzata su quello laterale, rimanendo incastrata.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Giugno 2021, 10:12

