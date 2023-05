Incidente in diretta Facebook: l'auto centra un muro e si ribalta, e il 32enne finisce all'ospedale

Incidente mentre guida in diretta Facebook: la sua auto ha centrato un muro e si è ribaltata, e lui è finito all'ospedale.

Protagonista un ragazzo di 32 anni, residente a Montecorice, che ha avuto un incidente lungo la Via del Mare, in località Buonanotte, in provincia di Salerno.

Discoteca abusiva, ballano in 300 ma arriva la polizia e ferma la musica e la festa: sequestrato il locale

Bimba di sei mesi trovata morta dalla mamma: era ospite al centro di accoglienza di Latiano

L'incidente in diretta Facebook

Mentre guidava la sua Toyota Yaris, il giovane si è schiantato contro un muretto e il veicolo si è ribaltato. Fortunatamente, non si trova in pericolo di vita ma è stato trasferito all'ospedale di Vallo della Lucania dai sanitari dell'ambulanza Givi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Maggio 2023, 10:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA