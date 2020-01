Incidente a Cuba, morti due turisti italiani: Antonio aveva 66 anni, Greta 52. Su Fb il dolore della figlia

Cuba dove due turisti italiani sono morti in un incidente stradale avvenuto la mattina dello scorso 4 gennaio: le vittime si chiamavano Antonio Tiseo, 66 anni di Firenze, e Greta Calabrese, 52 anni, di Pistoia. La notizia è stata riportata oggi dal quotidiano La Nazione ed è stata confermata da Giulia, figlia di Tiseo.



I due turisti toscani sono morti per le ferite riportate nell'incidente: erano a bordo di un taxi diretti alla spiaggia di Varadero quando - per cause in corso di accertamento - il guidatore del veicolo ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato frontalmente contro un'altra auto. Nell'impatto hanno perso la vita anche i conducenti dei due veicoli e altri due turisti russi che dividevano il taxi con la coppia di italiani.







Volevo informare tutte le persone vicine a me e alla mia famiglia che purtroppo Antonio è venuto a mancare la mattina del 4 Gennaio in un gravissimo incidente d’auto durante la sua vacanza a Cuba - scrive in un post - Vi prego di avere un po’ di rispetto per me e per i miei cari. Comunicherò il giorno del funerale quando saremo riusciti ad organizzare tutto dopo questa morte così improvvisa. Se mi chiamate e non rispondo è perché giuro che non ho la forza di parlare e non ho più lacrime

