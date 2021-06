Investito e ucciso sulle strisce: Michele aveva 17 anni, stava attraversando la strada con i cuginetti

Tragedia a Cirò Marina, in provincia di Crotone: un ragazzo di 17 anni, Michele Famiglietti, è stato investito e ucciso sulle strisce pedonali. È accaduto ieri sera, poco dopo la mezzanotte.

L'adolescente si trovava sul lungomare e stava attraversando le strisce in compagnia dei due cuginetti più piccoli, diretto a casa della zia. Alla guida dell'auto un 26enne del posto, che si è subito fermato per prestare soccorso e ha chiamato il 118. I sanitari hanno cercato di rianimarlo, ma Michele è deceduto durante il trasporto verso l'ospedale di Crotone. Sulle cause dell'incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia di Cirò Marina.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Giugno 2021, 13:39

