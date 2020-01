Incidente Corso Francia, Barbara Jerkov: «Tutti potevamo essere al loro posto. Da quella notte non penso ad altro»

Martedì 7 Gennaio 2020, 05:01

. I loro genitori. Tutti loro potevamo essere noi. È per questo che la tragedia di Natale ha colpito nel profondo. Le ragazze di corsa, di notte, sotto la pioggia, hanno attraversato col rosso per far prima? Chi non ha mai fatto lo stesso? E quale genitore non ha tremato ogni volta che il proprio figlio è rimasto fuori la sera un po' più a lungo, temendo il peggio perché - come dice il verso - esser madre è un inferno?Ma, almeno nel mio caso, chi può dire che al posto di Pietro sarebbe stato certamente capace di evitare l'incidente che ha ucciso Gaia e Camilla? Lo confesso, io no. Anche io ero in auto quella stessa sera, di ritorno con mio marito alla guida da una cena con amici. Anche noi avevamo bevuto due o tre bicchieri di vino come ha detto Pietro ai pm. Anche noi ci siamo messi al volante sotto la pioggia. Anche noi - non ho controllato, ma non mi sento affatto di escluderlo - avremo infranto qualche limite di velocità per tornare prima a casa. Il fato ha voluto che a noi andasse tutto bene, a Pietro, a Gaia, a Camilla no.Per di più - se i fatti accertati saranno proprio questi - Pietro sarebbe passato con il verde. Le povere ragazze con il rosso. Loro sono morte, lui è agli arresti per omicidio stradale. Di chi è la responsabilità? Davvero, senza voler offendere o ferire nessuno, da quella notte non smetto di chiedermelo. Perché tutti loro, e i loro genitori, potremmo essere noi.