Scontro alle porte del paese, grave una 34enne

COPERTINO - Attimi di paura intorno alle 9 e 30 all'ingresso di Copertino dove due auto sono entrate in collissione nei pressi della rotatoria che conduce al santuario della Grottella. Nello scontro, avvenuto di fronte ai passanti, ad avere la peggio è stata una Fiat Panda condotta da una donna dell'83, che è stata condotta in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Illeso invece il conducente dell'altra auto, una Opel Astra. Sul posto i carabinieri della stazione di Copertino per una ricostruzione della dinamica dell'incidente.