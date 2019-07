Incidente con due auto coinvolte e con una che si è ribaltata sull'autostrada A14, in pochi minuti si sono formate subito code sulla strada delle vacanze. E' successo intorno alle 16,30 nel tratto tra Senigallia e Montemarciano in direzione sud poco prima dell'uscita di Montemarciano con il traffico che poco dopo considerato l'alto rischio di pericoli è stato bloccato. Una persona è rimasta ferita (codice di media gravità), sul posto anche i vigili del fuoco.



***

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO Domenica 21 Luglio 2019, 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA