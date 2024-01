La festa di compleanno, poi l'incidente con l'auto contro un pilastro: morta la festeggiata e l'amico 23enni

di Redazione web

Una festa di compleanno che avrebbe dovuto essere un momento di gioia e festa si è trasformata in tragedia nella notte scorsa a Rosarno, nel Reggino. Due giovani di 23 anni, un ragazzo e una ragazza, hanno perso la vita mentre un terzo giovane è rimasto gravemente ferito in un tragico incidente stradale.

L'incidente

I tre amici stavano viaggiando a bordo di una Fiat 500 (e non di una Y10, come si era appreso in precedenza) lungo una strada del centro abitato dopo aver partecipato alla festa di compleanno della ragazza in un locale insieme ad altri amici. Una serata di felicità drammaticamente spezzata quando l'auto è andata a sbattere violentemente contro un pilastro in cemento.

Le vittime

Le iniziali dei nomi dei due giovani deceduti sono G.F.

