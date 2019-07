Frontale fra due auto a Codevigo: muore un 43enne

Ancora una vittima della strada in una domenica davvero tragica in Veneto : in uno schianto tra due auto sull'argine a(Padova) c'è stata la settima vittima di questa domenica di sangue.Verso le 15.30 a Codevigo, lungo l'argine in località Rosara, un frontale tra due auto è stato mortale per un automobilista. Sul posto i carabinieri della compagnia di Piove di Sacco e i medici del Suem. La strada è stata chiusa.Gli operatori utilizzando divaricatori, cesoie e martinetti idraulici hanno estratto uno de gli autisti rimasto incastrato. Nonostante i tentativi di rianimazione del personale del Suem 118, il medico ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo: un 43 enne di origine marocchina, S. A. le iniziali, residente in Riviera del Brenta a Campolongo (Ve). Ferito il conducente alla guida dell’altra auto, stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale a Piove di Pacco. Illese le persone a bordo dell’auto finita giù per l’argine, che da sui campi agricoli.Sul posto l’elisoccorso. I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica del sinistro.