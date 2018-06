Il sogno spezzato di Ion ed Elena: si sarebbero dovuti sposare tra un mese

Domenica 24 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PADOVA - Tra un mesee la suasi sarebbero sposati. Tutto era pronto per il, in agosto, che avrebbe coronato sette anni d'amore. I vestiti, la cerimonia, il ristorante. Tutto era già stato organizzato. Un sogno che si è spezzato ieri notte, quando il 29enne romeno, da anni in italia, operaio, è rimasto vittima dell'incidente in via Brenta, a Borgoricco.Ion viveva in via S.Anna a Villa del Conte, a soli 500 metri dal confine con la frazione di S.Anna Morosina di San Giorgio in Bosco. Una casa tra i campi, difficile da raggiungere anche con il navigatore, condivisa con la sorella Daniela. Ci abitava con il cognato Loris, i due nipotini e il fratello Marian. I genitori, invece, sono rimasti nel paese natale, in Romania.