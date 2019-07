Attraversa sulle strisce: bimba di 7 anni sbalzata in aria da un'auto

Mercoledì 17 Luglio 2019, 13:07

Una bimba tedesca di 7 anni è stata travolta da un'auto sotto gli occhi dei genitori, ora è ricoverata in prognosi riservata. E' accaduto ieri pochi minuti prima delle 14, lungo via Fausta all'altezza del campeggio Union Lido. La bambina era da qualche giorno arrivata a Cavallino-Treporti per una vacanza che improvvisamente si è trasformata in dramma.Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia locale, sembra che la piccola stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali. Ad osservarla, pochi passi più indietro c'erano i genitori. Gli stessi che impotenti hanno visto figlioletta sbalzata in aria e poi piombata pesantemente sull'asfalto (da un'auto guidata da una 21enne trevigiana n.d.r.). Proprio nel momento in cui la piccola stava attraversando la strada è infatti sopraggiunta