Perde il controllo dell'auto e si ribalta: morto a 33 anni

Un 33enne, alla guida della sua auto, è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla Sp16 in località Accattapane, nel comune di Castagneto Carducci (Livorno). Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 1 della notte scorsa, il conducente avrebbe perso il controllo della vettura che poi si è ribaltata. All'arrivo del 118, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 33enne. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza del mezzo incidentato, i carabinieri e la polizia municipale. Domenica 26 Gennaio 2020, 12:46

