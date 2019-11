MESTRE - Auto si rovescia nel fossato 20.30 lungo la Triestina in località Ca’ Noghera nelle vicinanze del casinò: un ferito. I vigili del fuoco arrivati da Mestre con due automezzi tra cui l’autogrù hanno messo in sicurezza la vettura, mentre il ferito, un giovane uomo, è riuscito a venire fuori da solo. Preso poi in cura dal personale del Suem 118 per essere poi trasferito in ospedale.



GUARDA LE IMMAGINI

Mercoledì 20 Novembre 2019, 21:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA