Poco dopo la mezzanotte - di oggi 5 ottobre - i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti per un incidente stradale, una uscita autonoma di strada in via Pidemonte a Casier. Danni alla vettura, ma l'uomo al volante è rimasto illeso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Ottobre 2021, 09:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA