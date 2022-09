Due ragazzi travolti da un Suv mentre attraversano la strada: lei muore a 20 anni, sbalzata per metri, lui (19 anni) si salva

Due ragazzi sono stati travolti da un Suv a Carpi, in provincia di Modena, nella serata di giovedì. Una (20 anni) è morta sul colpo, sbalzata per metri dopo l'impatto terribile con la macchina. L'amico (19 anni) è stato più fortunato e se l'è cavata con alcune ferite a gambe e torace e si trova all'ospedale di Baggiovara.

Cosa è successo

Il dramma si è consumato nella traversa San Giorgio, la stessa dove tre anni fa aveva perso la vita il podista 56enne Kamel Jellali, anche lui travolto da un'auto. In base a prime ricostruzioni, i due intorno alle 19.30 stavano attraversando una strada di un incrocio non nuovo a incidenti simili quando sarebbero stati centrati da un suv. Il 118 è intervenuto per i soccorsi ma per la ventenne i tentativi di rianimazione sarebbero stati vani. La polizia locale si è occupata dei rilievi. L'autista del suv è stato sottoposto ad accertamenti.

Il soccorso

L'ambulanza di Carpi che ha soccorso i due giovani ha chiesto il supporto del medico, arrivato in volo con l'elicottero di Pavullo. Quando il dottore è arrivato sul luogo dell'incidente, per la giovane non c'era più niente da fare. Il 19enne ferito è stato invece trasportato in elicottero a Baggiovara.

