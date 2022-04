Incidente e tragedia in Friuli, le vittime: Massimiliano, operaio 46enne, era papà di due bambini

Sono due comunità rimaste letteralmente sotto choc, quelle di Tolmezzo e Cavazzo Carnico dopo la tragedia che ha colpito la Carnia ieri pomeriggio lungo la statale. Le tre vittime dell'incidente accaduto ieri erano infatti molto conosciute e ben inserite nel contesto sociale delle vallate.

Incidente in Friuli, chi sono le vittime: morti due anziani coniugi e un 46enne

Massimiliano Anesi, da tutti soprannominato Max, aveva compiuto 46 anni lo scorso 25 marzo. Nato nel capoluogo carnico, residente nella frazione di Cesclans di Cavazzo Carnico, era papà di due figli piccoli. Da alcuni mesi lavorava come operaio edile nel contesto del Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione e del Servizio foreste e corpo forestale della Regione.

In passato Anesi aveva lavorato con alcune ditte di giardinaggio e prima ancora come stagionale in alcuni locali pubblici. Da ragazzo giocava a calcio e aveva militato nelle formazioni giovanili dell'allora Virtus Tolmezzo, conquistando nel 1988 assieme ai compagni di squadra il Campionato Carnico Giovanissimi. Lascia nel dolore il padre Renzo, poliziotto in pensione, la madre Maria e la sorella Laura, oltre ovviamente ai due bimbi.

