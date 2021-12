Incidente nella notte, morta una ragazza: Carlotta aveva solo 18 anni

Una ragazza di appena 18 anni, Carlotta De Rossi, è morta nella notte a Villorba, in provincia di Treviso, dopo un tragico incidente d'auto. La vittima era a bordo di un'auto con altri tre giovani, una sua amica coetanea e due ragazzi ventenni: intorno all'1.40 della notte in via Trieste l'auto è uscita di strada, per motivi ancora da chiarire. Sul posto i carabinieri, il Suem 118 e i vigili del fuoco, che l'hanno estratta dalle lamiere: Carlotta è morta sul colpo.

Come sottolinea il quotidiano Il Gazzettino, questo è il secondo incidente mortale nella zona in queste feste di Natale: la notte della vigilia una giovane trentenne, Margherita Lotti, aveva perso la vita in un incidente sul cavalcaferrovia di San Vendemiano, dopo che un 53enne ubriaco aveva tamponato la sua auto ferma in panne a lato strada. La ragazza, in piedi avanti al cofano, nell'urto era precipitata giù dal viadotto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Dicembre 2021, 10:20

