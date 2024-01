Incidente tra camion e ambulanza, 7 persone coinvolte: tre morti e feriti

di Redazione web

ZOPPOLA (PORDENONE) - Tremendo incidente stradale oggi, martedì 2 gennaio, sulla Cimpello Sequals. Il bilancio, secondo le primissime informazioni, sarebbe tragico: sette persone coinvolte, tre delle quali morte.

L'emergenza è scattata alle 14. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrati più veicoli leggeri e pesanti. Gli infermieri della sala operativa hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'automedica proveniente da Pordenone, il primo e secondo elisoccorso, nonché alcune ambulanze. Hanno attivato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

