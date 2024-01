Incidente in Calabria, morti 4 giovani: le vittime sono due ragazzi e due ragazze. Il frontale tra due auto sulla 106

di Redazione web

Tragico incidente stradale in Calabria. In uno scontro frontale tra due auto sulla stata.le 106 Jonica, a Calalunga-Pietragrande, in provincia di Catanzaro, quattro persone sono morte: le cause sono ancora da accertare. Secondo quanto riportano i siti web locali, le vittime sarebbero tutte giovani, due ragazzi e due ragazze.

L'incidente in Calabria

Nell'incidente sono rimaste coinvolte due automobili, una Fiat Idea ed una Fiat Panda, che, secondo quanto é emerso dai primi rilievi, si sarebbero scontrate frontalmente. Le vittime viaggiavano a bordo della Fiat Panda ed il loro decesso é stato istantaneo. Sull'altra auto c'era una sola persona che é rimasta ferita. Sul posto personale dell'Anas, carabinieri, polizia stradale, soccorritori del 118 e vigili del fuoco. L'Anas ha chiuso la strada e ha istituito un'uscita obbligatoria allo svincolo di Pietragrande, con deviazione sulla strada provinciale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Gennaio 2024, 16:09

