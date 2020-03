Auto fuori strada: muore donna di 41 anni, feriti gli altri passeggeri

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Marzo 2020, 13:32

In un grave incidente stradale una donna è morta e altre tre persone sono rimaste ferite. E’ accaduto lungo la strada provinciale che collega Ostuni e Martina Franca, tra le province di Brindisi e Taranto.La donna, di 41 anni, viaggiava sui sedili posteriori di una Ibiza finita fuori strada compiendo un volo di due metri da un terrapieno. L'incidente si è verificato in contrada Pascarosa, a circa 10 chilometri dal centro di Ostuni. La donna, nata a Castellaneta, era residente a Martina Franca. Disagi al traffico sulla provinciale, per le operazioni di rimozione dei detriti.Per estrarre gli occupanti dalle lamiere contorte sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, ma per la 41enne i soccorsi si sono rivelati inutili.