Scontro tra un bus e un'auto: morti cinque ragazzi ​tra i 17 e i 23 anni. Tragedia nella notte

Cinque ragazzi ​tra i 17 e i 23 anni sono morti in seguito ad un'incidente che ha coinvolto un'autovettura e un pullman. Strage in strada sabato sera poco prima di mezzanotte sulla strada provinciale 45 nel comune di Rezzato, in provincia di Brescia.

Le vittime sono Dennis Guerra, 20 anni di Sabbio Chiese , El Harram Imad, anche lui ventenne, di Preseglie; Natiq Imad, 20 anni, di Pertica Bassa; Natiq Salà, 22enne di Vestone e Irene Sala, 17 anni. I cinque giovanissimi viaggiavano a bordo di un'auto che si è scontrata frontalmente con un pullman che proveniva dal senso di marcia opposto.

🔴 #Rezzato (BS), intervento dei #vigilidelfuoco per un grave incidente stradale sulla SP45 bis: autovettura contro pullman, cinque le vittime accertate. Operazioni in corso [#22gennaio 23:30] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 22, 2022

I cinque giovani sono morti sul colpo. Illeso il conducente del pullman che ha detto di essersi trovato davanti l'auto e di non essere riuscito ad evitare l'auto che ha invaso la corsia opposta. I ragazzi, alcuni di origine straniera, sono residenti nella zona della Valsabbia.

