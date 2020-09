Perde il controllo dell'automobile, sbanda e si cappotta nel fossato

BORGORICCO (PADOVA) - Ieri sera, alle 21:30, automobilista esce di strada e si cappotta in un fossato in via Pelosa a Borgoricco. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente rimasto ferito. I pompieri volontari di Santa Giustina hanno messo in sicurezza l’auto, mentre il ferito era assistito dal personale della croce rossa per essere trasferito in ospedale. La polizia stradale di Padova ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 23:30 con la rimozione dell’auto da parte del soccorso stradale. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 13:05

