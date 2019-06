Schianto contro il muretto: la Bmw si spezza in due, muore a 30 anni

FONTANAFREDDA ( PORDENONE) - Il giovedì nero sulle strade del Nordest - complice il maltempo - ha visto una vittima anche in Friuli. Un militare trentenne è morto per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio a Fontanafredda (Pordenone), in via Baracca.



Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, la Bmw su cui viaggiava la giovane vittima si è scontrata violentemente contro il muretto di recinzione di un'abitazione e nell'impatto si è spezzata in due parti.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco e il personale sanitario dell'ospedale di Pordenone.



La vittima è J. R. M., 30enne americano, di stanza alla base Usaf di Aviano: era sposato e lascia una figlia piccola.

Giovedì 6 Giugno 2019, 20:50

