Incidente in bici, Alessio muore a 14 anni: a soccorrerlo arriva l'ambulanza guidata dal nonno

Un ragazzo di appena 14 anni, Alessio Pirinu, è morto ad Aggius, in alta Gallura (nord-est della Sardegna) dopo essere caduto dalla sua bicicletta: il giovane è stato sbalzato dalla bici ed è finito a forte velocità su una scalinata, per poi essere scaraventato in avanti prima di impattare violentemente sul manto stradale. Alessio ha sbattuto violentemente il volto ed è praticamente morto sul colpo.

Neonata di 11 mesi travolta da un'auto: ferita anche la mamma. Denunciata la 48enne alla guida

Sulla vicenda la Procura di Tempio Pausania ha affidato le indagini ai carabinieri e sarà ora un'inchiesta ad accertare le cause del decesso. A nulla sono serviti l'intervento del 118 e l'attivazione dell'elisoccorso: e il caso ha voluto che ad arrivare con l'ambulanza sia stato proprio il nonno. Il paese intero è sotto choc per Alessio, una vita spezzata ad un'età giovanissima: il sindaco ha deciso di proclamare il lutto cittadino.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Giugno 2021, 11:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA