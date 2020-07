In tre sulla bici elettrica di notte, ragazzi travolti e uccisi da un furgone: avevano 17, 18 e 19 anni

Viaggiavano di notte in tre sulla stessa bici elettrica sulla statale Andria-Barletta, all'altezza di Canosa di Puglia. Tre giovani di 17, 18 e 19 anni sono stati travolti e uccisi da un furgone che sopraggiungeva nella stessa direzione. Stando a quanto ricostruito fino a questi momento, l'impatto è avvenuto intorno alle 5 del mattino.



I passeggeri a bordo del furgone stavano andando a lavorare quando, per cause in corso di accertamento, hanno travolto la bici elettrica con a bordo i tre ragazzi. Due delle vittime sono morte sul colpo, inutile l'intervento del 118. L'amico invece è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Bonomo di Andria. Ha avuto due arresti cardiaci, è stato intubato, sottoposto a trasfusioni ma alla fine non ce l'ha fatta.



Anche il conducente del furgone è in ospedale per accertamenti, mentre le due persone che viaggiavano con lui sono in caserma a Barletta per aiutare i Carabinieri a ricostruire la dinamica dell'incidente. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Luglio 2020, 10:23

